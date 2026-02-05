▼エンペラーズソード（高木師）動きは良かったし、順調に仕上がっている。もまれ弱いのでレースでは前に馬を置いて2番手の外を進む形が理想ですね。

▼シャンパンカラー（田中剛師）ジョッキーは精神的にも肉体的にも余裕があって良い動きと言ってくれた。馬もスイッチが入って、それが良い動きにつながったと思う。

▼シリウスコルト（田中勝師）冬場でも順調にきている。力みやすいので単走で追い切ったが、スムーズな動き。力まなければ東京のマイルもこなせると思う。

▼トロヴァトーレ（鹿戸師）モタついていた先週とは一転、最後までファイトしたいい動き。レースに行くと掛かりやすいので馬群の壁をつくって折り合えれば。

▼マジックサンズ（北村助手）徐々にしっかりしてきている。まだ明け4歳。前走のような末脚を生かす競馬が板についてくれば。

▼ミッキーゴージャス（安田師）先週、強い負荷をかけているし、輸送を考慮してオーバーワークにならないように調整。前走は最後、脚を使って能力を感じる内容でした。

▼メイショウチタン（本田師）いつも通りの雰囲気。（9歳でも）体の衰えはないけど、あとは精神面がどうか。得意の東京で気分良く走れば。

▼ヤマニンサルバム（中村師）牧場で乗り込んできたので今朝は軽め。長期休養明けだし、使いながら良くなっていけば。

▼ラヴァンダ（中村師）今朝はサッとやってもらいました。控えても時計は出る方なので。今、体重は500キロ（前走492キロ）くらいでボリュームが出てきた。東京は合っている。

▼レッドモンレーヴ（蛯名正師）集中力を保てるように取り組んできた。（当週は）ブリンカーを着用した効果はありそう。