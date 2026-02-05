高卒2年目の今朝丸は春季キャンプ初の実戦形式となるシート打撃に登板したが、ほろ苦い結果に終わった。

「あまり自分の思った通りに投げられなかったですけど、球自体はいい感じでした」

立ち上がりから苦しんだ。先頭の井坪に四球を与えると、続く前川にも四球を献上。浜田には高く浮いた外角球を右翼芝生席へ放り込まれた。打者5人に27球を投げ、安打性2本。「なかなかストライクが入らなく（球が）高めにずっと浮いていた。バッターが（打席に）立ったら、力んでしまうところがあった」と振り返った。

マウンドを降りると、そのままブルペンに直行した。「いい感じで終わりたかった」とリリースの感覚を取り戻すべく、黙々と投げ込んだ。藤川監督は「まだ子どもから大人への成長段階ですから。大丈夫ですよ。やっぱり大人に囲まれるとどうしても頑張るんでね」とフォローした。

主力中心の宜野座組に初めて抜てきされた今春。食トレやウエートトレーニングに励み、昨春から約7キロ増の体重81キロとパワーアップした姿で乗り込んできたが、初マウンドは課題を残す内容となった。「段階を踏んで、いいピッチングができるように」。まだ19歳。この経験を、決して無駄にはしない。 （山手 あかり）