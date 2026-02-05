「阪神春季キャンプ」（４日、宜野座）

阪神の糸井嘉男ＳＡ（４４）＝デイリースポーツ評論家＝が、前日に続いて春季キャンプに臨時コーチとして参加した。主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−３日に百崎がバトルロープでトレーニングしている姿をインスタグラムにアップしていた。

「ちょっとトレーニングしているのをのぞいたら１人でいて、『糸井さんもやりませんか』って言われたけど、僕はカメラ回らんとやらへんでって、ハハハ。それぐらいあれはキツい」

−前川は昨秋のキャンプから成長しているか。

「調子は良さそうですし、秋は悩んでいるところもあったと僕には映ったんですけど、『これでいったらいいんちゃうかな』と改善されてると思う」

−百崎の打撃は。

「打球計測の数値を見ていても、すごく魅力的な数字を出している。１軍レベルの打球速度を持っている選手」

−今日の打球速度は。

「１７０キロぐらい。練習で１７０キロはかなりすごいですよ。若いし、しっかりトレーニングする選手ですから。急に伸びたりするような選手なのかなと思います」