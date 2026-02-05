嵐の二宮和也（４２）が４日、都内で行われたサントリー「こだわり酒場」の新ＣＭ発表会に出席した。二宮はトークの中で、３月から始まる嵐のラストライブツアーの準備にも言及し、「いろんな人たちをご機嫌にしたい」と意気込みを口に。自身の芸能生活３０周年でもある節目の１年を、全力で走り抜ける思いを語った。

酒場の大将の姿で登壇した二宮。イベント序盤でレモンサワーとタコハイの“かき混ぜ式”を終えると「飲めるの確定してますからね」と試飲。「昼間（の酒）がいい！うまい！」と喜びの声を上げ、スタートから商品テーマ「ごきげんな晩酌時間」を見事に表現する超ご機嫌状態だった。

“ニノ節”で周囲の笑いを誘い続けたが、「今年、ご機嫌にしたいこと、人」というお題を振られると「嵐もコンサートがありますし、そちらのリハーサルも徐々に始まりつつありながら。いろんな人たちをご機嫌にしたい」と語り始めた。

今年３月から「ＡＲＡＳＨＩ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６『Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ』」が始まるが「これまで待ってくださった方々が本当にたくさんいてくれた。その人たちをご機嫌に」とすべての人へ感謝を込めた最高のステージにすることを誓った。

さらに、今年はもう１つの節目も。「本当にせんえつなんですが、二宮が３０年働いたぞという年が今年でして。９６年から芸能界にお世話になって、気づいたら２０２６年に。これ、本人しか言ってないっていう…」と自虐的に自身の芸能活動３０周年をアピールした。

「僕１人、声高に言っていたんですけど」と照れ笑い。５月３１日の東京ドームで嵐の活動に区切りをつけた後には「６月になったら勝手に３０周年を１人で祝おうかなと。ご機嫌になりたいなと思う」と話した。

グループにとっても自身にとっても大切で、多忙な１年に「何かもう、ウソでも仕事しているって言おうかなと思っています」と二宮。とぼけた口調ながらも、節目の１年への熱を感じさせた。