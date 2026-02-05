巨人の新外国人ブライアン・マタ投手（２６）＝レッドソックス傘下３Ａウースター＝が４日、スポーツ報知の単独インタビューに応じた。最速１６０キロ右腕は過去に右肘のトミー・ジョン手術を経験し、レッドソックス時代の同僚で２４年のサイ・ヤング賞左腕、クリス・セール投手（３６）らの金言を胸に異国での新たなキャリアを踏み出した。先発、救援の役割問わず「何でも」と献身的に貢献していく。（取材・構成＝堀内 啓太）

初来日から１週間。マタは宮崎キャンプ第１クールから新助っ人一番乗りでブルペン入りするなど気合十分のスタートを切っている。

「日本式のキャンプは練習量、メニューの組まれ方も（米国と）違うけど、シーズンに向けての準備がすごく考えられていて、とても良い準備ができているよ」

昨季は３Ａで４２登板し、６７回１／３で投球回数を大きく上回る９３Ｋを記録。オフに参戦したベネズエラ・ウィンターリーグでは７先発で４勝、防御率１・５７と飛躍。調査を進めていた巨人が獲得に成功した。メジャー契約はなかったと明かしたが、複数球団からキャンプの招待選手のオファーを受けていた中で、日本球界への挑戦を決断した。

「ＮＰＢではジャイアンツだけがオファーをしてくれた。米国という選択肢もあったけど、日本に来て日本の野球、日本での生活を学ぶ。これは今後の野球人生のキャリアにとってプラスになるだろうなと。それが一番だと思って、来た」

３歳で野球を始めたが、プロを意識して「真面目に」プレーし始めたのは１４歳の時。そこから約２年でレッドソックスの一員としてプレーするまで成長したが、昔から日本野球へのリスペクトは強くあったという。

「やっぱりＷＢＣだね。ＷＢＣを通して日本がどういう野球をするかすごくイメージができた。日本の野球は間違いなく進歩してる。アメリカと比べても決して引けを取ってないし、全然遅れているとは思わない。世界の中でも本当にトップの野球だと思う」

若手の有望株として期待されながら、２１年に右肘じん帯のトミー・ジョン手術を経験。当時まだ２２歳。過酷なリハビリを乗り越えて今がある。

「手術するとなった時は当然怖かったよ。なかなか決断もできなかったけど、今思えば、あのけがの後にフィジカルの調整法やトレーニング法を一から学べた。手術前は腕の力だけで投げていたし、当時まだ若くて無知だった自分にとってはプラスな経験だったね」

メジャー昇格こそ果たせなかったが、レ軍時代はＭＬＢを代表する最強左腕のセール、エース右腕のネーサン・イオバルディに目をかけてもらった。２投手ともにトミー・ジョン手術の経験者。当時、直接伝えてもらった金言は、今なお大切に胸のど真ん中に刻む。

「彼らの（練習）ルーチンはとても参考になったし、今の自分にすごく生きている。よく言われたのは『しっかり地に足をつけて、どこでも、どんな場所でも自分のベストを尽くすことに集中しなさい』と。特にその２人は自分にアドバイスをしてくれたから」

だからこそ、新天地でも持てる力全てを出して働く決意だ。日本で成し遂げたい夢は一体何か―。２６歳の若武者は迷わず答えた。

「個人的な数字の目標はない。自分はチームが１つでも多く勝てるようにって、そういう思いで日本に来てる。それはもう、先発でもリリーフでも、何でもだ。チームが勝てるのなら、必要とされるポジションで貢献したい。そういう思いしかない」

セールとイオバルディの意志を受け継ぎ、日本へとやってきた剛腕。２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一に向けて頼もしい助っ人が加わった。

◆クリス・セール（ブレーブス） 通算１４５勝で最多奪三振３度、オールスター９度選出のメジャーを代表する左腕。１８年はレッドソックスの絶対的エースとしてワールドシリーズ（ＷＳ）制覇に貢献。ＴＪ手術を受けた２０年はシーズン全休も、２４年にキャリアハイを更新する１８勝の大復活。同年はナ・リーグ投手３冠で自身初のサイ・ヤング賞。ＭＬＢの左腕ではランディ・ジョンソン、スティーブ・カールトンしか達成していない通算８度の２００奪三振も達成。

◆ネーサン・イオバルディ（レンジャーズ） 通算１０２勝を誇る３５歳のベテラン右腕。レッドソックス時代からポストシーズン（ＰＳ）にめっぽう強く、２３年は６先発で史上初のＰＳ５勝（無敗）をマークして球団初のＷＳ制覇の原動力に。昨季は３年連続２ケタとなる１１勝、防御率１・７３。１００球未満完封のマダックスも達成した。

◆取材後記 １９１センチ、１０１キロの巨体に、ギラリと光る真っ白な歯。威圧感たっぷりのマタの風貌（ふうぼう）に最初は少し緊張した。しかし１５分間のインタビューで、コワモテのイメージは覆された。「日本野球のレベルは高い」。そう熱弁する姿には異国へのリスペクトがあふれた。

１軍キャンプでも既に、年下の育成右腕・ルシアーノに言葉を教えてもらいながら必死に日本文化を吸収しようとする姿がある。来日から数日で日本語の発音もいくつかマスター。柔らかい表情で取材と撮影を終えると、覚えたての「ありがとうございます」を伝えてくれた。