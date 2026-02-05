Ｊ３福島の元サッカー日本代表ＦＷのカズこと三浦知良（５８）が４日、合宿地の千葉県成田市で約２時間、紅白戦などで汗を流した。前人未到となる４１年目のシーズン開幕を前に順調な調整ぶりをアピール。２０２１年以来、自身５年ぶりのＪリーグの舞台へ「楽しみ。１試合でも（多く）勝つために役に立ちたい」と語った。

「ナイスカズさん！」と呼びかける若手に交じり、精力的に動いたカズ。紅白戦では味方が獲得したＰＫのキッカーを志願。ゴール左隅へのシュートは惜しくもＧＫの好セーブに阻まれたが、技術力の高さが光った。特別大会「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」は引き分けの場合、ＰＫ戦で決着をつける。カズは「機会があれば蹴りたい」と意欲を示した。

甲府との開幕戦（７日、ＪＩＴス）出場に向けては「まだ分からない」と慎重な姿勢。寺田周平監督も「一つの選択（肢）。短時間の中で高パフォーマンスを出してほしい」と、出番は途中出場になりそうだ。特別大会は規定上、Ｊリーグの公式記録に合算されないが「あまりピンとこない」とカズ。記録は気にせず、平常心で臨む。