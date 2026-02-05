「阪神２軍春季キャンプ」（４日、具志川）

阪神の下村海翔投手（２３）が今キャンプ初めてブルペン入りし、平田２軍監督ら周囲も高評価する上々の一歩を踏み出した。プロ１年目に受けたトミー・ジョン手術から約２年、復活を目指す右腕は着実な一歩。デイリースポーツ評論家の中田良弘氏も「非常にボールにキレを感じた」とし、今後の調整に言及した。

ベテラン、若手が入り交じる具志川組が気になって、行ってみた。下村が初めてブルペンに入ったということで、注目したが、全力では投げていないはずなのに、非常にボールにキレを感じた。

これは、腕の振りの速さによるもの。関係者に聞けば、下村は「全身バネ」という。足も速いそうだ。

そのバネを生かしての腕の振りは、確かに突出している。ただ、入団前後から昨年にかけて、肘や背中を痛めたこともある。これは多分に、腕が速すぎて体が受け止めきれなかった部分が大きいのだろう。

要は、バランス。突出した能力を受け止められる体力をつけ、全体のバランスを制御できるようになれば、ものすごい球を放れるようになるはずだ。

１クール目が終わり感じたのは、仕上がりの早さ、故障者の少なさ。中でも宜野座、具志川双方に散らばる大竹、伊藤将、高橋、伊原、門別ら左投手の層の厚さは他球団を圧倒する。村上、才木の、右のダブルエースと併せれば少々、不調な投手が出ても先発陣は盤石だろう。