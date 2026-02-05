「阪神春季キャンプ」（４日、宜野座）

ルーキーの一振りに宜野座が沸いた。阪神のドラフト２位・谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が今キャンプ初の実戦形式となったシート打撃で、初打席初球を初ヒット。鮮烈デビューを飾り、アピールに成功した。

「結果は気にせず。その中でも打席に入る前の準備で後悔がないようにとは思っていた。いい準備だったと思います」

注目の“プロ初打席”。球場の視線を独り占めにした。マウンドには昨季２勝を挙げた門別。初球を振り抜くと、快音を残した白球は左前に弾んだ。スタンドの虎党からはどよめきと拍手。あいさつ代わりの一打になった。

積極性が光った。この日、立った３打席のうち、全て２球目以内にスイングを仕掛けた。「バッターには３球のチャンスがあるので、なるべく全部で勝負したい。積極性は自分のアピールポイントなので、大学時代から変えずにできたのかなと思います」とうなずいた。

積極的と言っても、ただやみくもに振るのではない。「球が速いのは頭にあったので、打席の前からピッチャーにタイミングは合わせていた」。心も体もしっかり整理してから打席に入り、結果を出すのが谷端のスタイルだ。

一方で課題も出た。シート打撃では二塁の守備に就いたが、痛烈なゴロをファンブルする場面もあった。プロの打球の速さを実感。さらに「視野が狭いので、状況判断はこれからしっかり覚えたい」と表情を引き締めた。

ルーキーでは唯一の宜野座スタートとなったキャンプも、第１クールが終了。「最初は不安しかなかったけど、先輩方が優しくコミュニケーションを取ったり、引っ張ってくれた」と充実の時間を過ごすことができた。

１日の休みを挟み、再び鍛錬の日々は続く。「練習も納得いくまでやりましたし、そこは変えずに取り組んでいけたらと思います」。また一人、猛虎軍団に頼もしい戦力が台頭してきた。