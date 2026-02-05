「阪神春季キャンプ」（４日、宜野座）

想像するだけでワクワクが止まらない。臨時コーチとして３日からキャンプに合流している阪神・糸井嘉男ＳＡ（４４）＝デイリースポーツ評論家＝が、佐藤輝明内野手（２６）に“仰天エール”を送った。まな弟子はＷＢＣ日本代表に選出。本大会で打ってほしい打順を問われると、「僕の独断で？１番・大谷（ドジャース）、２番・佐藤輝ちゃいますか？」とエキサイティングな並びを提案した。

その理由は何と言っても長打力。「やっぱり、いい打者がドン！ドン！って来た方がね。もう、それで２点ですよ！」と２者連続弾で得点する豪快なシーンを鮮明に描いた。昨季の本塁打数は２人合わせて９５発。日米のリーグＭＶＰコンビが上位打線を組めば、“２人で２点”が現実になるかもしれない。

師匠から想像を超える期待を聞いた佐藤輝は「そうですね、えー」と少し戸惑いつつ「できるだけ、そういうふうになるようにしっかり準備したい」と呼応。ただ本音は「何番でもいいです。出られたらいいなと思ってます」と与えられた役割を全うしていく構えだ。

背番号８の現状に糸井ＳＡは「４０発打って成績を残していますが、さらに上を目指していると思います。バットを見ていても少しだけ長くしたり、いろんな進化を求めてやっている。こちらから言うことは一切ない」と全幅の信頼を寄せた。

２日間の直接指導を終えた糸井ＳＡはチームの雰囲気に「最高ですね。僕が来て、より雰囲気が良くなったと思うので」と舌好調。そしてこう締めくくった。「世界のサトテルになって帰ってくるのを期待しますよ」。世界を席巻する日を、誰よりも待ちわびている。