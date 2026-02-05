追浜地区の埋め立て地に関する写真や資料が並ぶ横須賀市立北図書館の企画展＝１月３０日、同市夏島町

横須賀市北部の追浜地区の埋め立て完成から今年、１００年を迎える。その歴史を振り返る企画展「軍用地から未来へ−埋め立てから１００年−」が１１日まで、同市立北図書館（同市夏島町）で開かれている。戦前は戦闘機、戦後は自動車や造船など日本のものづくりを支える同地区を、同館などが所蔵の書籍や資料で振り返る。

造成された埋め立て地は約５０万平方メートルで、１９２６年に旧海軍追浜飛行場として完成した。同飛行場は隣接する「航空技術廠（しょう）」で開発された有人ロケット戦闘機「秋水」の試験飛行が行われた。

戦後は旧軍港市転換法で平和産業港湾都市に転換。日産自動車追浜工場や住友重機械工業横須賀造船所、海洋科学技術センター（現・海洋研究開発機構）などが進出し、ものづくりや研究の最前線として高度経済成長期の日本をけん引した。

展示では戦後撮影された同飛行場の写真や、自動車工場完成時に配られたパンフレット、同館所蔵の関連書籍など約８０点が並び、地域の歴史の変遷を学ぶことができる。同館の担当者は「地域の歩みを支えた産業への理解を深めてほしい」と話す。

入場無料。午前９時半〜午後５時２０分（木・金曜は同７時２０分）。月曜休館。問い合わせは同館電話０４６（８６６）０５１６。