¡Úµð¿Í¡ÛÀÐÄÍÍµØ¹¤ÏµÙÆüÊÖ¾å¤ÇÎý½¬¡õ¥Õ¥¡¥óÂÐ±þ¡Ö°ìÈÖ¤Ø¤¿¤¯¤½¤À¤È»×¤Ã¤ÆÎý½¬¤¹¤ë¤À¤±¡×
¡¡£Ç´üÂÔ¤Î¼ãÉð¼Ô¤¬àÎý½¬¤ÎÃîá¤ÎËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£µð¿Í¤ÎÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤ÏµÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎµÙÍÜÆü¤À¤Ã¤¿£´Æü¡¢µÙÆüÊÖ¾å¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ÖÂÎ¤Ë¥Ï¥ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤À¤é¤À¤é¤¹¤ë¤è¤êÂÎÆ°¤«¤·¤¿Êý¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ìó£³»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ë²Ã¤¨¡¢Åê¼ê¤ÎÊÑ²½µå¤òºÆ¸½¤·¤ÆÅê¤¸¤ë¹âÀÇ½¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤â»ÈÍÑ¡£Ë¥¤¤ÌÜ¤Î¤Ê¤¤ÀìÍÑµå¤òÁê¼ê¤Ë¡Ö¹Å¼°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´¶³Ð¤âÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÌÜ´·¤é¤·¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¤¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê¤´¤¿¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡µÙÆü¤òÊÖ¾å¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥´¥ë¥Õ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¥ã¥ó¥×Á°¤Ë¡Ö²¿¤â¼ÂÀÓ»Ä¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢°ìÈÖ¤Ø¤¿¤¯¤½¤À¤È»×¤Ã¤ÆÎý½¬¤¹¤ë¤À¤±¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¼«¼çÎý½¬¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤À¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÎ©¾ì¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¤Ä¤á¡¢ÌÛ¡¹¤È²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦£±£¹ºÐ¤Î»Ñ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡Îý½¬¸å¤Ï¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÂÐ±þ¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¤Ï¡Ö°û¿©Å¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤âµÙÆüÊÖ¾å¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÐÄÍ¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡ºë¶Ì¤«¤éË¬¤ì¤¿½÷À¥Õ¥¡¥ó£²¿ÍÁÈ¤ÏÀÐÄÍ¤ÈÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¶¯¹ë¡¦²ÖºéÆÁ±É»þÂå¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é£³Æü´Ö¡¢ËèÆü»Ä¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£Æü¤âÍè¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢Í½ÁÛ¤ò¸«»ö¤ËàÅªÃæá¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î½÷À¥Õ¥¡¥ó£²¿Í¤Ï¡Ö²ÖºéÆÁ±É»þÂå¤«¤éÃÏ¸µÌ±¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ØÀÐÄÍ¤¯¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤ÆÍÌ¾¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ë»Ñ¤Ï¥×¥íÆþ¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤¢¡¢¤È¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤Ä¤ÄÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡£µÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂè£²¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÎý½¬¤¬Áý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¡££²£´Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°ÌÆþÃÄ¤Î¼ã¼êÍË¾³ô¤È¤·¤Æ°¤Éô´ÆÆÄ¤Î´üÂÔ¤â¸ü¤¤ÀÐÄÍ¤Ï¼ÂÀï·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¡£