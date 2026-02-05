巨人の阿部慎之助監督（４６）とスポーツ報知評論家の掛布雅之氏（７０）が４日までにキャンプ地の宮崎でスペシャル対談を行った。２年ぶりリーグ優勝と１４年ぶり日本一を目指す阿部監督は、３月２７日からの開幕３連戦（東京Ｄ）の重要性を強調し「ビックリなローテを組んじゃうかもしれません」と初対戦の投手を当てる妙策を示唆。先発ローテ８人制プランも披露した。

昨年のセ・リーグ覇者、阪神との戦いはリーグ優勝へ大きなポイントになる。

阿部監督の開幕３連戦でデータが少ない投手を当てるプランが現実となった場合の選択肢は複数ある。楽天からＦＡ移籍の則本、日本ハムから現役ドラフトで加入の松浦、新人ではドラフト１位左腕の竹丸、同３位左腕の山城もいる。新外国人もウィットリー、マタ、前楽天のハワードと豊富。ベテランの田中将も昨年は阪神戦登板がなかった。

昨年の阪神戦で先発した巨人投手は井上が最多で６試合。次いで山崎５試合、赤星４試合、戸郷と横川が３試合、石川２試合、堀田と西舘が１試合だった。山崎が開幕投手筆頭候補に挙がる中、阪神との開幕３連戦の先発陣は現時点であらゆる可能性があり、良い意味で想像できない。（巨人担当キャップ・片岡 優帆）