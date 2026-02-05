１９６８年ワールドシリーズ３勝してＭＶＰになった通算２１７勝左腕ミッキー・ロリッチ氏が死去

タイガースは４日（日本時間５日）、オールスターに３度選出され、１９６８年のワールドシリーズＭＶＰに輝いたミッキー・ロリッチ氏が今朝亡くなったと発表した。８５歳だった。

ロリッチ氏は１９６３年にデビューし、翌年からタイガースの先発の柱として活躍。１２年連続２桁勝利、１９７１年には２５勝をマークしてア・リーグの最多勝も獲得するなど１９７９年パドレスを最後に引退するまで通算２１７勝１９１敗、２８３２奪三振、３６３８回１／３を投げ防御率３・４４の数字を刻んだ。

中でも球史に名前を残したのが１９６８年カージナルスとのワールドシリーズだ。ロリッチ氏は第２戦、第５戦で完投勝ちをすると、３勝３敗で迎えた第７戦に中２日で先発。相手投手はそこまでワールドシリーズ７連勝していた後に殿堂入りを果たすボブ・ギブソンだった。ともに６回まで無失点の投手戦を演じていたが、タイガースが７回に３点を先取、ロリッチ氏は９回に１点を許すも３試合連続完投勝利でチームに１９４５年以来のワールドチャンピオンの栄光をもたらせた。３試合の内容は２０安打６四球でわずか５失点（防御率１・６７）に抑え、２１奪三振を記録した。

ロリッチ氏は１９７６年メッツに移籍し、同年終了後引退を表明したものの１９７８年、パドレスで復帰し、７９年限りで正式にユニホームを脱いだ。

１９８２年、ミシガン州スポーツ殿堂入りを果たし、２０２２年にはクロアチア系アメリカ人スポーツ殿堂入りを果たしたものの、米野球殿堂入りはしていない。また、現役中に着け続けた背番号２９はまだタイガースの永久欠番になっていない。