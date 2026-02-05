©️ABCテレビ

海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストに男性ブランコを迎え、「いつかは家を買いたい田崎 ラスト勉強＆購入編」と、芸人夫たちの真価が試される「夫の真剣おつかいミッション」をテーマにをテーマにお届けする。

カベポスター・浜田がリポーターを務める新企画「夫の真剣おつかいミッション」。家庭を持つ2人のパパ芸人が“妻が体調不良でピンチ”という設定のもと、妻からリクエストされた食材をスーパーでゲットする“おつかい”にチャレンジする。それぞれの家の定番メニューの材料とあり、普段ちゃんと家庭を見ていれば間違うはずはないのだが…。芸人夫の真価が試される!?

1人目の夫、結婚10年目のスマイル・ウーイェイよしたかに妻が頼んだのは「カレーの材料」と「私の元気が出る食べ物」。おつかいは初めてではないようだが、「奥さんに“片栗粉買ってきて”って言われて聞き間違えて、“カプリコ”買ってきて怒られたことがある」と信じられないミスを過去にやらかしているらしく、浜田は不安を募らせるが…。

2人目は、こちらも結婚10年目のアイラブ地球・コウノ・オブ・ザ・イヤー。妻がよく使う食材は完ぺきに把握しているらしく、頼まれた「ハンバーグの材料」を迷うことなくカゴに入れていくコウノ。だが、その先に思わぬ落とし穴があった!?

海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。（2月5日はよる11時27分～）