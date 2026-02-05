「阪神２軍春季キャンプ」（４日、具志川）

阪神の下村海翔投手（２３）が今キャンプ初めてブルペン入りし、周囲も高評価する上々の一歩を踏み出した。プロ１年目に受けたトミー・ジョン手術から約２年、復活を目指す右腕は着実な一歩を南国の地で踏んだ。

具志川のブルペンに背番号１９が立つと、見守るファンも注目の視線を一段と強める。立ち投げで１３球、その後捕手を座らせて２５球。軽くリリースされた球は気持ちいいミット音を響かせた。

下村が春季キャンプでブルペン入りするのは、一昨年２月１０日以来。この時は全て立ち投げだったため、捕手を座らせたのは初めてとなった。

本人の取材対応はなかったが、周囲はその投球を高評価。森ブルペン捕手は「そんなに力を入れて投げていないと思うんですけど、（球が）ビュッときた」と表現。平田２軍監督は「やっぱり良い球投げよるやん、腕の振りがいいもん」と目を細めた。

プロ１年目の４月から始まったリハビリ生活。今季こそ実戦復帰したい気持ちは当然ある。今年１月２９日、今オフ初めて捕手を座らせてブルペン入りした際、下村は「焦らないといけないんですけど、焦らずやっていきたい」と、胸の内を明かしていた。

そんな下村の気持ちを察するように、平田２軍監督は言う。「焦らんでええって」。復活へ向けた長旅、自身の中の焦燥感を拭いながら一歩一歩踏み出していく。