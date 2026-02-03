「アイラブ・ドバイ♡」韓国美人ゴルファー、開放的なざっくりノースリーブ姿を大胆披露

韓国女子プロゴルフ（KLPGA）ツアーで活躍するプロゴルファーのホ・ダビンが、オフのひとときを切り取った近況写真を公開し、ファンの関心を集めている。

【写真】韓国美人ゴルファー、童顔グラマラスの密着ウェア

ホ・ダビンは最近、インスタグラムで複数の写真を投稿。UAEのドバイで高層ビル群を望む市街地やリゾートホテルのプール、運河沿いのボートなど、各所をめぐる様子が収められている。

写真の中で、ホ・ダビンはVネックのノースリーブトップスとデニムを合わせたカジュアルなスタイルから、ナチュラルな雰囲気のワンピースコーデまで、普段のゴルフウェア姿とは異なる魅力あふれる装いを披露。投稿の最後にはドバイの夜景に「I♡DUBAI」と記した写真も添えられており、ドバイ滞在を存分に満喫したようだ。

投稿には「どうしてこんなに可愛いの」「ドバイのお姫様」「素敵です」など、ホ・ダビンの美貌を絶賛するコメントが多く寄せられている。

（写真＝ホ・ダビンInstagram）

1998年9月12日生まれで27歳のホ・ダビンは、2016年にプロ転向し、端正なルックスと実力を兼ね備えた女子プロゴルファーとして人気を集めてきた。2025年シーズンは韓国女子プロゴルフの正規ツアー1部で29大会に出場し、賞金総額1億971万ウォン、日本円で約1185万円を獲得している。