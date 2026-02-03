◇第75期王将戦7番勝負第3局第2日（2026年2月4日 東京都立川市 オーベルジュ ときと）

藤井は不満を語った。「認識の甘いところがあった。（右金を繰り出して）先手陣に迫ったが、それ以上前進できなかった」。38手目△8六金。自陣からの飛車の支援も受け、永瀬王の頭上へ圧力を加えたはずの1日目午前の進行を悔いた。

前期第5局、後手番258局目にして解禁した、角道を開ける2手目［後］3四歩。以降7戦全勝と新境地を開拓し、今回は右金を前線へ送り出した。予定の作戦だったが初黒星を喫した。そして通算19回目の7番勝負第3局を終え、追う展開も自身初。「第1、3局はどちらもチャンスの少ない将棋だった。内容を良くしていかないと」。第1局直前の振り駒で、勝率上不利な後手を引いた。それを言い訳とせず、視線を指し手に向けた。

敗色濃厚だった72手目、1時間10分を投じて△4三同金と詰めろをかけた。前期は同じ第3局の立川対局で逆転勝ちし、立会人の青野照市九段を「（藤井に）催眠術を使われたようです」と驚かせた。その再現を狙うかのように諦めなかった。敗れてなお「らしさ」は見せた。 （筒崎 嘉一）