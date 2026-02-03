「日本サッカーは狂っている」「また一人…」20歳FWの５大リーグ電撃移籍に韓国メディアが驚愕！「欧州で最も注目される日本人ストライカーだ」
今冬にオランダのNECからドイツのヴォルフスブルクに電撃移籍を果たした20歳のFW塩貝健人は、ここまで２試合に途中出場。５大リーグは初挑戦ながら、短時間で小さくないインパクトを残しており、今後の活躍を期待させている。
新たな日本人ヤングスターの登場に驚愕したのが、韓国メディア『OSEN』だ。２月５日、「日本サッカーは狂っている。欧州が注目する選手がまた一人現れた。有望株ランキング１位の塩貝健人がヴォルフスブルクに加入した」と見出しを打った記事を掲載。次のように報じた。
「塩貝はヴォルフスブルク合流後の１月24日、マインツ戦で６分間の短時間だけ出場し、デビューを果たした。少ない出場時間でもゴールを生み出す能力が引き立つ選手だ。彼は北中米ワールドカップの日本代表候補としても挙げられている」
同メディアは「2025-26シーズンのヨーロッパの舞台で最も注目される日本人ストライカーは、間違いなく塩貝だろう」と続けた。
「彼は慶應大学の１年生だった2024年にオランダリーグに加入した。19歳で初めて挑戦した海外の舞台で、シーズン初期は適応に困難を経験した。昨シーズンは25試合中、先発はたった３試合にとどまり、ほとんど後半の交代出場で試合を消化した」
「だが、ヨーロッパの舞台に適応を終えた彼は、（今季）12試合で７ゴールを記録して大爆発した。彼は昨年11月から12月の間、122分間で５ゴールを奪い、チームの勝利に決定的な役割を果たした。結局ドイツのブンデスリーガスカウトたちの目に留まった彼はビッグリーグ進出の夢まで成し遂げたのだ」
日本代表に未選出の20歳がブンデスリーガに引き抜かれたという事実は、衝撃を与えたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】いきなり３人抜きのドリブル！塩貝健人が堂々のブンデスデビュー！
