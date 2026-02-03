新たなご当地グルメになるかもしれません。



２月４日から始まったさっぽろ雪まつりにあわせて、寒い体を温めつつ、食べ歩きにぴったりな新たなグルメが登場しています。



一体どんな食べ物なのでしょうか。



ふんわりと蒸されたほっかほかの肉まんにー



せいろで蒸しあげたおにぎりが入ったスープカレー焼きおにぎり。



さっぽろ雪まつりにあわせて、大通公園のテレビ塔では様々な温かいグルメを堪能できます。





そのなかでも特に注目されている新グルメが…スープカレーおでん串です。（北海道ブランド研究所 上前裕美さん）「中札内の田舎どりを使っています」中札内産のやわらかい地どりを使ったつくねと、スープカレーのタレが組み合わされた新しいグルメです。（長南記者）「歩いて雪まつり会場を巡ったあとに冷えた体を温められる、そして片手で持って食べられるのはいいですね。スープカレーがスパイシーでつくねがジューシーで合う」さらに、道産のタラを使い“ザンギ”に見立てた串が入ったスープカレーおでん串も。肉にも負けないジューシーさが特徴です。（北海道ブランド研究所 上前裕美さん）「やっぱり寒い中、座って食べるってイメージはできないので、片手で温かいものを食べながら楽しめる、気軽に、といったところから考えました」考案したのは、道内の特産物を使って新たな商品を作り出してきた会社を経営する上前裕美さんです。これまで芽室町の落花生を使ったソースや、ゆめぴりかの酢と日高昆布を組み合わせた梅酢など、道産食材の魅力を伝える商品を作ってきました。そんな上前さんは２か月かけてレシピを考案したといいます。（北海道ブランド研究所 上前裕美さん）「ありそうでなかったスープカレーおでん串が、冬の北海道の観光グルメに、名物になったらいいなと思っています」寒い冬の食べ歩きにぴったりな新メニュー。今後、札幌の新たなご当地グルメになるかもしれません。