2025胡潤自動車ブランドランキング、首位は米テスラ、中国AITOが3位浮上―中国メディア

中国メディアの快科技によると、中国の民間シンクタンク、胡潤研究院は3日、「2025胡潤中国ブランドランキング」を発表し、自動車ブランドに絞ったランキングも同時発表した。

記事によると、首位は新たにランクインした米国のテスラで、ブランド価値は2700億元（約5兆9400億円）。25年の中国市場における最終消費者向け販売台数は62万7200台に達した。

2位は中国の比亜迪（BYD）で、ブランド価値は前年と同じ1200億元（約2兆6400億円）。25年の世界販売台数は460万台を超え、中国市場ではメーカー別とブランド別の販売台数で2冠を達成し、世界新エネルギー車販売台数では4年連続トップ。親会社は比亜迪汽車（BYDオート）。

中国の問界（AITO）はブランド価値330億元（約7260億円）で3位に浮上した。ブランド価値は前年から47％増加し、増加率は上位5ブランドでトップ。26年1月に累計100万台目の完成車がラインオフした。約46カ月での達成は中国の新エネルギー車ブランドで最速。親会社は賽力斯集団（セレスグループ）。

4位は新たにランクインした日本のトヨタで、ブランド価値は310億元（約6820億円）。レクサスも85億元（約1870億円）で11位に新たにランクインした。5位は中国の理想で、ブランド価値は前年比24％減の270億元（約5940億円）。親会社は理想汽車（リ・オート）。

6位は新たにランクインしたドイツのBMWで、ブランド価値は235億元（約5170億円）。7位は新たにランクインしたドイツのメルセデス・ベンツで、ブランド価値は155億元（約3410億円）。8位は中国の小鵬で、ブランド価値は同65％増の140億元（約3080億円）。親会社は小鵬汽車（シャオペンモーターズ）。

9位は新たにランクインしたドイツのポルシェで、ブランド価値は135億元（約2970億円）。10位は中国の坦克（TANK）で、ブランド価値は同26％減の125億元（約2750億円）。親会社は長城汽車（GWM）。（翻訳・編集/柳川）