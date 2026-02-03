全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）の第７５回全国高校スキー大会は４日、競技が始まり、北海道でジャンプ男女（女子は公開競技）が行われた。

北海道勢は、ジャンプ男子で下川商の長谷川琉已選手（１年）が優勝に輝いた。札幌日大の佐々木星語選手（２年）が準優勝、余市紅志の三上託摩選手（２年）が３位と続き、北海道でメダルを独占した。

ジャンプ女子は、余市紅志の桜井羽奈選手（３年）が２連覇を果たし、下川商の美ノ谷佳鈴選手（２年）が８位タイ、菊池楼紗選手（１年）が１１位だった。

◇

ジャンプ男子で２位に入った札幌日大の佐々木星語選手（２年）は「優勝を取りたかった。めちゃくちゃ悔しい」と唇をかんだ。

昨年は３位で、今年は頂点を狙っていた。１回目でトップに立って臨んだ２回目。その前に飛んだ下川商の長谷川琉已選手（１年）の好記録を見て、「力んでしまい、失速した」。長谷川選手に逆転優勝を許してしまった。

３日に海外遠征から帰国したばかりだが「言い訳にしたくない」ときっぱり。「次の国民スポーツ大会では優勝する。インターハイは３位、２位と来たので来年こそ１位」と前を向いた。