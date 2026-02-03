漫才コンビ「ハイヒール」がMCを務めるバラエティー通販番組「真夜中市場＋ハイヒールの本音でイイすぎます〜」（カンテレ、金曜深夜）が30周年を迎え、このほどリンゴとモモコが大阪市内で取材会を行った。

「よく続いたな」とボソっとつぶやいたリンゴは「29年やってた（情報番組の）“あさパラ！”より長く続くなんて…」とびっくり。30歳の長男が昨年結婚したモモコは「明確に覚えてるんですけど、最初の子が生まれた時に“通販番組せえへんか？”と。それまでの通販番組と違って“高い”とか“いらん”とか正直に言うてもいい、って言われたんで、それでやろうと思った」と振り返った。

「通販の神様」と称される実演販売の男性がゲストに出演した際には「“こんなん売れる？”とかボロクソ言うたら泣いて帰ったこともあった」と思い出を披露した2人。30年続いた秘訣（ひけつ）についてリンゴは「ひとえにギャラの安さ」と笑わせ「制作会社が変わった時に“ギャラ上げます！”って言われた結果が1500円上がりました」と重ねた。

リンゴは「私のリュックの中は真夜中市場の商品だらけ」と胸を張り、モモコも「周りの人も真夜中市場で買ってるから、リンゴともたまに靴とか服とかリンゴとおそろいになって恥ずかしいけど、これからも頑張りたい」と話した。30周年放送は2月6日。