全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）の第７５回全国高校スキー大会は４日、競技が始まり、北海道でジャンプ男女（女子は公開競技）が行われた。

長野県勢は、ジャンプ男子で白馬の西沢希陸選手（２年）が５位、飯山の富井孝選手（３年）が７位、糸氏琉人選手（３年）が１０位にそれぞれ入賞した。

ジャンプ女子は飯山の坂本季花選手（３年）が準優勝、白馬の竹内千穂選手（３年）が４位、飯山の久保田凜々子選手（１年）が６位だった。

◇

ジャンプ女子 坂本季花選手（飯山３年）

１回目のジャンプは出場選手の中で最高得点。前日の公式練習で周りの選手が好記録を出し、「勝てるのかな」と不安を引きずっていた。飛ぶ前に深呼吸をして集中力を保ち、なんとか力を発揮できた。

しかし、２回目で気持ちが乱れた。前の選手の飛距離が想定以上に長く、焦りが生まれた。思うように風に乗れず、２位で終わった。

小学３年の時、地元・飯山市で行われた体験会で初めてジャンプを知った。「命綱なしで人が空を飛べるなんてすごい」。心を奪われてスクールに通い始めた。インターハイは高校１年で優勝。「自分でも大きな大会で優勝できると初めて自信がついた」という思い入れがある舞台で、２度目の優勝を目指していた。

「高校最後の国内大会。やっぱり優勝したかったな」と悔しさを漏らす。それでも、「メンタル面での課題が改めてわかった。次に控える国際大会は最高な状態で挑みたい」と笑顔で先を見据えた。（矢舗怜央奈）