寒冷地では、衆院選の期日前投票所に足を運ぶ人が減っている。

大雪など悪天候が続いていることに加え、短期決戦のため、投票所の入場券を発送する自治体の作業が遅れた影響があるようだ。

だが、もともと投票は、本人確認があれば、入場券が届いていなくてもできる。候補者や政党の政見を見極め、真冬の過酷な状況下でも大切な権利を行使したい。

衆院選小選挙区の期日前投票者数が、公示翌日の１月２８日から、今月１日までの５日間で４５６万人に上った、と総務省が発表した。全有権者の４・４％に相当する。

大型国政選挙の期日前投票者数は増加傾向にあり、昨年の参院選では最多の２６１８万人が利用した。有権者の４人に１人が期日前投票を行っていたことになる。

自治体が、駅前や商業施設などに期日前投票所を設置する例は増えている。通勤や買い物の合間に投票できることが、利用者の増加につながっているとみられる。

ただ、今回の期日前投票者数は、前回衆院選の同時期と比べると約１２万人少ない。北海道や東北のほか、北陸や山陰など、寒冷地を中心に計２９道府県で減少した。

地域によっては、自動車に投票箱を載せて選挙区を回る「移動期日前投票所」を運用している自治体もある。高齢者などには積極的な利用を呼びかけてほしい。入場券がなくても期日前投票ができることを周知する必要もある。

他方、入場券を持たずに期日前投票を終えた人からは、自治体の本人確認が不十分ではないか、といった声が出ている。

公職選挙法は、投票にあたり、有権者に身分証の提示まで義務づけてはいない。多くの自治体は、宣誓書に氏名や住所などを記入してもらい、選挙人名簿と矛盾がなければ本人とみなしている。

こうした現在の運用では、なりすましによる投票を懸念する声が出るのも無理はない。身分証の提示などは今後の検討課題だ。

短期決戦の衆院選は、最高裁裁判官の国民審査にも影響を与えている。国民審査と衆院選の期日前投票は原則として同じ期間に行われるが、今回、国民審査の期日前投票は１日から始まった。

この結果、衆院選の期日前投票を先月済ませた人は、もう一度国民審査のために投票所に行く必要が出てきた。各自治体の事務も煩雑さが増しているに違いない。細心の注意を払ってもらいたい。