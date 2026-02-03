日本食に対する関心が海外で高まっている。

その潜在的な魅力の大きさを生かし、農林水産物の輸出を伸ばしたい。

２０２５年の農林水産物・食品の輸出額が、前年比１２・８％増の１兆７００５億円となり、１３年連続で過去最高を更新した。和食人気の高まりや円安が追い風となっている。

国・地域別の輸出先は、トップが米国で１３・７％増の２７６２億円となった。香港が２位、台湾が３位と続き、昨年１１月に日本産水産物の輸入を事実上、停止した中国は前年と同じく４位だった。

脚光を浴びているのが、茶葉を粉末状にした抹茶だ。抹茶を含む緑茶の輸出額は約２倍の７２１億円へと大幅に伸びた。

欧米やアジアで、濃厚なうま味や高い栄養価が特徴の健康フードとして知られるようになった。味付けしたお菓子や「抹茶ラテ」などが人気を呼んでいるという。

日本食の潜在力の高さを示す一例になったと言えよう。

訪日客は和食に親しんでいるため、牛肉や日本酒など輸出をさらに伸ばせそうな品目は多い。成長が見込めるアジアや中東など有望な市場を掘り起こしてほしい。

国内の余剰分を輸出に回す発想ではなく、現地の好みを分析し、最初から輸出を念頭に置いた商品の開発も進めたい。官民が協力し、海外のスーパーや飲食店などと連携を進めることが大切だ。

販路の多角化も重要になる。モデルケースがホタテ貝だ。主要な輸出先であった中国が、東京電力福島第一原子力発電所の処理水放出を巡り、２３年に輸入を停止した。日本はその後、米国やベトナムなどの販路開拓に成功した。

ホタテ貝の輸出は３割以上増え９０６億円となり、水産物全体で初めて４０００億円を超えた。

日本政府は農林水産物の輸出を成長戦略に位置づけている。２５年の目標は２兆円に設定したが届かなかった。３０年までに５兆円へと伸ばす目標を掲げている。さらなる販売努力が必要になろう。

近年、輸出が増えてきたコメは、数量でみると約４・６万トンで、わずかな伸び率にとどまった。

農林水産省は昨秋、「需要に応じた生産」が原則だとして、コメの増産路線をいきなり修正し、価格は高止まりしたままだ。一方で２５年に民間が海外から輸入したコメは、前年の９５倍に急増した。

あまりにちぐはぐである。手頃な価格で食べられるよう、生産基盤の強化と輸出を増やすことを基本政策として徹底すべきだ。