東洋水産の「マルちゃん なめらか豆腐すうぷ 貝だし」

お湯を注ぐだけで手軽にできるカップ入り即席スープは小腹を満たしたい時に重宝する。とろみのある中華スープにおこげを入れた商品、ポタージュに独自製法のパンを使った商品が登場。アサリやホタテのだしと豆腐を組み合わせた和風の商品も好評だ。（共同通信社＝出井隆裕記者）

ひかり味噌（長野県下諏訪町）は2025年3月に「本格おこげの中華スープ 鶏だし醤油 カップ」を発売した。コメを蒸して成形し、乾燥させた上で油で揚げたおこげを使用。とろみのあるスープは鶏だしの香り高い味わいが楽しめる。「おこげは最初はサクサクで途中からモチモチになる」（同社広報）。参考価格は270円。

味の素は2025年8月に「クノール サクサクdeコパン 〈北海道産スーパースイートコーンの濃厚コーンポタージュ〉」の販売を始めた。独自の両面焼き製法でサクサクの食感が最後まで続く自家製のパンが入る。スープは北海道の契約農場のトウモロコシを使用し、素材本来の自然な甘みを引き出した。実勢価格は160円前後。

東洋水産は2025年9月に「マルちゃん なめらか豆腐すうぷ 貝だし」を新発売した。具材には絹ごし豆腐に加え、かき玉、キャベツ、ネギ、唐辛子を使用。アサリとホタテのうまみにチキンのコクを合わせた深い味わいに仕上げた。「訪日外国人にも日本の食文化が楽しめる商品としてアピールしたい」と同社担当者。参考価格は211円。（いずれも価格は変動する場合があります）

味の素の「クノール サクサクdeコパン 〈北海道産スーパースイートコーンの濃厚コーンポタージュ〉」

ひかり味噌の「本格おこげの中華スープ 鶏だし醤油 カップ」