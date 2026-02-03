シングルマザーを支援するとＳＮＳに投稿し、応じた女性に娘２人の裸の映像を送らせたとして、警視庁が福岡市南区の無職男（３３）を不同意わいせつなどの容疑で逮捕したことが、捜査関係者への取材でわかった。

逮捕は３日。

捜査関係者によると、男は昨年５〜６月、都内の女性（４４）とビデオ通話中、「お子さんの下着や裸を見せて」と指示し、女性に中学生の長女（１５）と小学生の次女（１１）の裸を撮影して送らせるなどのわいせつな行為をした疑い。

男はＳＮＳに「シングルマザーの方、金銭支援します」と投稿し、応じた女性をビデオ通話に誘導。娘の裸を撮って送れば「３０分の映像で７０万円を支援する」などと持ちかけたという。金銭の支払いはなかった。男は調べに、「次女の画像は見たが、長女は見ていない」と容疑を一部否認している。

警視庁は、娘２人の裸を撮影したなどとして、母親の女性についても５日に同容疑で東京地検に書類送検する。女性は任意の調べに「指示に従えばお金がもらえると信じた。娘の気持ちを尊重せず、無理やり従わせてしまった」と話したという。長女が中学校の教員に相談して事件が発覚した。