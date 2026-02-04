「冬服、お手入れ面倒！」→【グローバルワーク】で解決！ 40・50代の1軍♡「楽ちんボトムス」

冬服のお手入れは手間がかかりがち。外出前のひと手間を減らせる洋服があれば、出番が自然と増えそうです。そこで今回は、日々家事や仕事で忙しい40・50代におすすめの「楽ちんボトムス」を【グローバルワーク】からピックアップ。機能性優秀なのに、今なら値下げ価格でゲットできるのも魅力です。ぜひ見逃さないで！

楽に穿けてホコリも付きにくい優秀スカート

【グローバルワーク】「イージーケアコーデュロイスカート」\3,492（税込・セール価格）

帯電防止機能付きで、コーデュロイ素材の悩みになりがちなホコリが付きにくいスカート。洗濯後シワができにくいイージーケア機能付きなのも高ポイントです。忙しい日もサッと穿いてすぐにお出かけできそう。ストレッチ性があって動きやすく、ウエストゴム仕様で楽ちん。普段使いからお出かけまでヘビロテしたくなる予感。

大人カジュアルに欠かせなくなりそうな頼れる味方

【グローバルワーク】「イージーケアコーデュロイストレートパンツ」\4,193（税込・セール価格）

こちらも帯電防止機能と、洗濯後シワができにくいイージーケア機能、ストレッチ性も魅力のコーデュロイパンツ。ウエストゴム仕様ながら、フロント部分はすっきりとした印象。タックインスタイルも決まりやすく、大人のきれいめカジュアルにマッチしそうです。こなれ感のあるストレートシルエットで、コーデをおしゃれに仕上げてみて。

