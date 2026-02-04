結局『シンプル & 安い』のが良い！【ハニーズ】値下げでゲットして♡「オンオフ兼用パンツ」

トレンドを問わず穿けそうな、着回しやすいパンツが欲しい。そんな大人世代にこそチェックしてほしいのが【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のラインナップです。オンオフ使えて上品に穿ける頼れるパンツが、今ならセール価格で狙えるチャンス。抗菌防臭や静電気軽減、ウエストゴムなど、あると嬉しい機能にも注目です。

美脚効果も期待できる上品フレアパンツ

【GLACIER lusso】「フレアパンツ」\2,480（税込・セール価格）

緩やかに広がるフレアシルエットと、センタープレスの効果で美脚見えを狙える1本。ウールライクでほどよいハリのある素材だから、シャツやジャケットと合わせてオフィスコーデにも活用しやすいです。クールに着こなすだけでなく、フリルブラウスなどを合わせてフェミニンに振るのもおすすめ。抗菌防臭・静電気軽減機能付きで高コスパなパンツです。

ストンとした形でこなれるストレートパンツ

【GLACIER lusso】「ストレートパンツ」\3,980（税込・セール価格）

ややゆとりのあるストレートシルエットで、太ももまわりを上手にカバーできそうなところが魅力のパンツ。滑らかなレーヨン混素材にストンと落ちる形で、野暮ったく見えにくいところもポイントです。後ろウエストがゴムになっていたり、生地にストレッチがきいていたりと、穿きやすさに対する工夫も◎ きちんと感のあるスタイルはもちろん、Tシャツやゆるニットでカジュアルに寄せてもバランスよく決まりそうです。

Writer：Anne.M