【studio CLIPの新作バッグ】が優秀！「リュックとしても使える」「小ぶりながら収納力が抜群」

春に向けて気分を一新したい人は、ヘビロテバッグを新調するのもアリかも。今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】の新作から、大人が持ちやすい上品なバッグをピックアップします。2WAYで使えるバッグや3室構造で物を整理しやすいバッグを紹介するので、ぜひ相棒にして。

リュックにもショルダーにもなるバッグ

【studio CLIP】「チャーム付きマルチWAYBAG」\4,990（税込）

表地にナイロン素材が使われたカジュアルな風合いのバッグ。公式サイトによると「ショルダーとしてもリュックとしても使える」という優れもの。ショルダー紐には中綿が入っており、荷物が多い日も肩への負担を軽減できるかも。ファスナー引手に付いたコードチャームがアクセント。

見た目以上の収納力に期待できる3室構造

【studio CLIP】「ふかふかフラップショルダーバッグ」\4,690（税込）

レザー調の素材が使われたショルダーバッグ。内側は3室構造になっており、公式サイトによると「小ぶりながら収納力が抜群」とのこと。ポケットも複数あり、物を整理して収納しやすいのも魅力です。シンプルなデザインなので、きれいめにもカジュアルにもマッチ。ショルダー紐が太めで、荷物が多い日も肩が痛くなりにくいかも。

