1月31日にSVリーグ女子オールスター戦

バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）が3日、自身のインスタグラムを更新。1月31日に行われたSVリーグのオールスター戦を振り返った。超人気キャラクターとコラボとした特別仕様のユニホームのお気に入りポイントも明かした。

1月31日に兵庫県神戸市で行われた女子オールスター戦「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」で、佐藤は「TEAM YOSHINO」を率いた。

インスタグラムには「素晴らしい会場と素晴らしいメンバーとたくさんのファンの方たちとバレーボールを通じて楽しめたことがとても嬉しかったです」「TEAM YOSHINOのメンバーありがとうございました めっちゃ楽しかったです」などとつづった。

オールスター戦では、人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボとなったユニホームを着用。ビーチバレー女子の衣笠乃愛が「キティちゃん可愛い」とコメントすると、佐藤は「番号にリボンついてるのお気に入り」と返信した。背番号にリボンがあしらわれているのがよく分かる写真も投稿している。

佐藤は「今週からのSVリーグも引き続き応援よろしくお願いします」と呼びかけていた。



（THE ANSWER編集部）