アメリカンフットボールの世界最高峰、ＮＦＬを目指していた花田秀虎（２４）が今秋までの大相撲入りを検討していることが４日、分かった。スポーツ報知の取材に明かした。花田は日体大相撲部１年だった２０年にアマチュア横綱となった。角界入りはせず、２３年にコロラド州立大に編入。昨年から学生コーチを務めながらＩＰＰ（インターナショナル・プレイヤー・パスウェイ）と呼ばれるＮＦＬの外国人選手発掘プログラムにチャンスを賭けたが、参加資格は得られず、ＮＦＬ入りは極めて厳しくなった。

以前からＮＦＬ入団がかなわなかった場合は大相撲を目指す可能性は示唆していた。日体大で１学年上だった横綱・大の里（２５）＝二所ノ関＝を２２年のワールドゲームズ（米国）重量級・決勝で破ったこともあり、実績十分だ。花田は「相撲に恩返ししたい気持ちがある。相撲のほかに（米国のプロレス）ＷＷＥ、ビジネス、そしてわずかな可能性にかけてＮＦＬに再挑戦することも考えている」と将来的な複数の選択肢があるという。

１０月に２５歳を迎える花田が角界入りするには、年齢制限のため、９月の秋場所で初土俵を踏むことがリミットとなる。「どの道に進んでもいいように体を動かしている」と、今年１月から母校・日体大相撲部の寮に住み込んで稽古に励む。早ければ今月中に大相撲の部屋にも出稽古し、「現在のレベルを測っていきたい」。逸材の進路に注目が集まる。

◆花田秀虎（はなだ・ひでとら）２００１年１０月３０日生まれ、和歌山県出身の２４歳。小学２年から相撲を始め、和歌山商高を経て日体大１年でアマチュア横綱。大学１年の横綱は久嶋啓太（元幕内・久島海）以来３６年ぶりの快挙。２３年に日体大相撲部を休部してアメフト転向。ポジションはＤＬ（ディフェンシブライン）。１８６センチ、１３３キロ。

◇大相撲の新弟子検査受験資格 原則、身長１６７センチ以上、体重６７キロ以上の体格基準を満たした（中学卒業見込み者に限り１６５センチ以上、６５キロ以上）２３歳未満（満たない場合は新弟子第二検査で運動能力をチェックする）。ただし花田氏のように日本相撲協会が指定している社会人や大学のアマ大会で一定の成績を有した人、各競技で高校以上の全国大会へ出場経験のある人、新弟子運動能力検査に合格した人は２５歳未満。年齢制限緩和が適用されての受検は２３歳２か月だった幕内・一山本（当時二所ノ関、現放駒）などの例がある。