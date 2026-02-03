オリックス・山崎颯一郎投手（２７）が４日、「適正体重」でのシーズン完走を誓った。昨季は３度のファーム調整ともがきながらも２８試合に登板し、９月以降に８試合で１勝４ホールドを挙げた１６０キロ右腕。「ベスト体重は９３キロ。ずっと維持しようとしている」と、プロ１０年目シーズンの構想を立てた。

２５年は９８〜１００キロの体で宮崎キャンプ入り。ところが「自分の中で思い通りに動かなかった感じがした。とりあえず走れるくらいにしよう」と、シーズン開幕から徐々に体重を落とした。「ちょっと怖かった」とパワー不足を懸念したが、９３キロになった夏場以降に好調を実感。「スピードも一番速い時に比べるとちょっと遅いけど、１５０キロ後半は放れていた。（減量は）いいふうにいった」と手応えを胸に、１月もポール間などの走り込みで「動ける体」をキープしてきた。

宮崎キャンプ第１クール最終日の３日は、初日に続いて中１日でブルペン入り。フォーム固めに苦心した１年前を経て「前みたいにデカい悩みはない。マジで今年は大事なので、一発目からいい状態で入れるように」とスッキリした表情を見せた。３年ぶりの「５０試合登板」と、２年ぶり「オリメン１位奪還」もひそかな目標。シャープな颯一郎がオリの主役になる。（南部 俊太）