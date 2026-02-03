阪神・藤川球児監督（４５）が４日、沖縄・宜野座キャンプでシート打撃に登板した今朝丸裕喜投手（１９）のほろ苦“デビュー”を「子どもから大人への成長段階」と評した。高卒２年目の右腕は打者５人に１被弾含む２安打２四球。指揮官は「大丈夫ですよ。言葉と結果。物怖じしないといいますけど、大人に囲まれるとどうしても頑張るんでね」とほほ笑んだ。

今春の宜野座キャンプは平均年齢２５・５歳と若いメンバーでスタートし、今朝丸も抜てきした。昨年は２軍で先発調整を続けさせ、次のステップアップとして用意した春のステージ。指揮官にとって、若者らしい威勢のいい言葉を口にして張り切る姿は想定内だった。制球が乱れ、結果が伴わなかった若虎は「ストライクが入らなくて、高めに浮いた。打者が立つとちょっと力んでしまう」と悔しさをにじませた。

焦らず一歩ずつ。ここから地に足をつけて歩んでいけるか。独り立ちできるようにコンディションを見極め、道筋を立てるのが首脳陣の役目だ。「故障につながりやすいですから。（こちらは）しっかりと管理できますからね」と球児監督。すべての経験が血となり肉となる。有望株の成長をじっくり見守っていく。（小松 真也）