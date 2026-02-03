オリックス・佐藤龍月投手（１８）＝健大高崎＝が、ピンチに強い投手となることを誓った。宮崎キャンプ休日の４日、他の支配下新人選手とともに、宮崎市内で芋を混ぜた餅である郷土料理の「ねりくり」作りを体験。「めっちゃおいしい。キャンプをやらせていただいている地で料理を振る舞ってもらい、とてもうれしい」と感謝し、理想の投手像を語った。

２４年のセンバツで優勝投手となり、その後は左肘の内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を乗り越えた１４７キロ左腕。餅のように、投球面でも「粘り」が大事だと力説した。「走者を出してからしっかり『粘れる』投手、ゼロに抑えられる投手がエースだと思う。そういう投手に、こういう食事を機になりたいと思った」。同１位の１５３キロ右腕・藤川（延岡学園）も「勝ち投手になるには大事」と笑顔で同調した。

「白星を取るため、（餅のような）白いものをいっぱい食べたい」とうなずいたのは、同２位の１５３キロ右腕・森陽（大阪桐蔭）だ。第１クール最終日の３日は、３人そろって初ブルペンで立った捕手に３０球。０７年生まれの高卒投手トリオが切磋琢磨（せっさたくま）し、オリの未来を背負う。（南部 俊太）