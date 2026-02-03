タレントあおぽん（26）がメインキャストとしてゲストらとポーカーなどで対決するYouTube配信番組「GAL LUCK TV」が7日午後6時から配信される。

ボードゲームとギャルカルチャーをかけ合わせて発信する新感覚バラエティーで、プロポーカープレーヤーななちゃら（26）らも出演し、ゲストと共に魅力を伝えていく。

このほど初回収録が東京・港区新橋にある会員制ボードゲームバー「THIRD・A」で行われた。ABEMAのボートレース番組出演やパチンコ店仕事など賭け事に明るい、あおぽんは「ギャルとギャンブルの組み合わせは絶対面白いと思います。お酒も飲んだり、普段テレビではできない感じでわちゃわちゃできそうです。みんながポーカーを楽しいなと思えたらいいなと思っています」と意気込んだ。

プライベートでも強気のギャンブラーだといい「負けたことないです。カジノでは大体30万くらいは持って帰ります。去年12月も韓国で40万円勝ちました！」と笑顔。鉄則は「勝った分しか賭けない」といい「人生もどう転ぶかわからない。0か100なので。やっぱり賭けていかないと！」と呼びかけた。

2月末で約5年務めたギャル雑誌「nuts」の専属モデル卒業も控える。「やりたいことも増えて、そちらに力を入れていこうということで」と決断。そのうちのひとつがギャンブル関連仕事といい「ポーカーは飲み会でトランプを使ったゲームをやったりするのとあまり感覚は変わらないので、お堅いものでもないですし、もっと身近なゲームになったら良いなと思います」と話した。

日本に5人しかいない女性プロの1人で、世界大会準優勝にも輝いたことのある、ななちゃらは「ポーカープロはあまり日の目を浴びない職業だと思います。こんな感じなのだと知ってほしいですし、ギャルのみなさんの力も借りて、楽しさを伝えていきたい」と意気込んだ。

プロ歴4年で普段は韓国などのカジノでプレー。“無敗”を誇るあおぽんの経歴を聞くと「私は数百万負けたのをポーカーで取り返すということをしているので、うらやましいです」と語り、「0か100に賭けられる人は強いんですよね。彼女は100ですね」と称えた。

今後については「ポーカーをやったことあるよという人は増えていると思いますが、その質をもっと深めたいなと。運があるゲームですが、プロは確立を予想したりそうしたことに左右されるものでもあるので、また1ランク上がった楽しさを伝えていきたいなと思います」と力を込めた。

YouTubeチャンネルURLは「https://www.youtube.com/channel/UCTLssPlPwc3tvWGAEJYLMxQ」で7日午後6時から配信開始予定。その他のSNSなどでも随時告知していく。

【松尾幸之介】