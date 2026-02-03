タレントあおぽん（26）がメインキャストとしてゲストらとポーカーなどで対決するYouTube配信番組「GAL LUCK TV」が7日午後6時から配信される。ボードゲームとギャルカルチャーをかけ合わせて発信する新感覚バラエティーで、プロポーカープレーヤーななちゃら（26）らも出演し、ゲストと共に魅力を伝えていく。

ABEMAのボートレース番組出演やパチンコ店仕事など賭け事に明るい、あおぽんはプライベートでも強気のギャンブラーだといい「カジノでは大体30万くらいは持って帰ります。去年12月も韓国で40万円勝ちました！」と笑顔。鉄則は「勝った分しか賭けない」といい「人生もどう転ぶかわからない。0か100なので。やっぱり賭けていかないと！」と呼びかけた。

2月末で約5年務めたギャル雑誌「nuts」の専属モデル卒業も控える。「やりたいことも増えて、そちらに力を入れていこうということで」と決断。そのうちのひとつがギャンブル関連の仕事といい「今回みたいなギャルとギャンブルの組み合わせも面白いと思います」。世界大会準優勝にも輝いたことのある、ななちゃらも「ギャルのみなさんの力も借りて、楽しさを伝えていきたい」と意気込んだ。【松尾幸之介】