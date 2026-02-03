女性漫才コンビ、ハイヒール（モモコ＝61、リンゴ＝64）がこのほど、大阪市内でカンテレの通販番組「真夜中市場＋ ハイヒールの本音でイイすぎます」（金曜深夜）の収録に参加した。

同番組は96年2月2日にスタート。放送開始30年を迎えた。台本もリハーサルもなく、2人が商品のよい点は素直に評価する一方、疑問点や気になる点には遠慮なく指摘。紹介する商品は多岐にわたり、40代以上の女性を中心とした視聴者層のライフスタイルに寄り添ったラインアップが特徴だ。

リンゴは「よく続いたな」とぽつり。MCを務めた読売テレビ「あさパラS」が昨年、29年の歴史に幕を閉じただけに「まさかそれより長く続くなんて」と感慨深げ。30年続いた理由を「視聴者目線」と挙げつつ、「私ら的にはひとえにギャラの安さ。今から他の人を持ってきたら高いと思う」と話し、「『ギャラ上げたってください』って書いといて」と笑った。

一方、モモコも「初めての子どもが生まれたときに『通販番組せーへんか？ 好きなこと言うていい。若い女の子のホンネで意見を言って』と言ってもらって始まった」と懐かしみながら、「その時はキラキラリップとかきてたんですけど、最近は尿漏れパンツがきてる。お客さんも大人になるから、お客さんと私たちのニーズに合わせたものがどんどん出てきて、これからもまだまだ続けていけると思う」と今後の手応えを口にした。

世の中には多くの通販番組があるが、リンゴは「夢グループは1回マスク買ったら、ものすごいメールが来るんですよ」と苦笑しながら「チェックしてます。『ここに目付けたか』と。敵を見るとかじゃなくて、通販番組好きなんでよく見てる。だから、この番組が続いたのもある。いろんな通販番組がある中で、真夜中市場のカラーがあると思うので、それを大事にしたい」。モモコも「他のも見ます。見ていいのやってたら、ここのプロデューサーに教えたりしてます」と話していた。