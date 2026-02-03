J3福島に加入したFW三浦知良（58）が7日開幕の「明治安田J2・J3百年構想リーグ」でのPKキッカーに意欲を見せた。4日に千葉県成田市内で行われたチーム練習で10分×3本の紅白戦の1本目に出場。味方の得たPKで左隅を狙ったが、GKの好セーブに阻まれた。約4カ月間の特別大会は90分で決着しない場合PK戦に突入する。予行演習は失敗に終わったが「機会があれば蹴りたい。積極的にやっていけたら」と本番を見据えた。

開幕節はアウェーで甲府と対戦する。カズが出場すればJ公式戦の最年長出場記録を58歳346日に更新。Jリーグのシーズン開幕戦のピッチは17年以来9年ぶりとなる。出場の可能性について「ここまでうまく調整できたが、チーム状態にもよるので、まだまだこれから」と説明。「このチームで一試合でも勝ちたい。自分も役に立ちたい」と力を込めた。

寺田周平監督（50）はカズについて「細かい部分の関わりは凄くすんなりできている。当然、体力的には若い選手と差があるので、短い時間の中で高いパフォーマンスを出してもらいたい」と期待し、PKキッカーについても「選択肢の一つ」と話した。5年ぶりのJの舞台でカズダンスが見られる日も遠くはなさそうだ。