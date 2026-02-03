「えっ、また？」「マジか」日本サッカー界にもたらされた“悲報”にネット騒然「辛いな」「本当に心配」
町田浩樹、鈴木彩艶、南野拓実、鎌田大地、そして久保建英など、故障で長期離脱中の日本代表戦士は少なくない。最近では、渡辺剛も怪我で欠場し、瀬古歩夢の負傷も伝えられた。
そんななか、また悲しいニュースがもたらされた。スペインメディア『Ultima Hora』が、マジョルカの日本代表FW浅野拓磨が、２月２日のセビージャ戦で受傷したと報じたのだ。
「浅野はセビージャ戦で負傷し、メディカル検査を受ける必要がある。この日本人選手は55分間プレーし、新たなハムストリングの筋肉損傷を負った可能性がある」
24年９月シリーズ以来、日本代表から遠ざかっているとはいえ、カタール・ワールドカップのドイツ戦で決勝ゴールを挙げた31歳のストライカーは、もちろん北中米W杯のメンバー候補である。
W杯戦士の負傷報道が駆け巡ると、インターネット上では次のような声が上がった。
「えっ...拓磨またハムやったの...？マジかぁ...」
「辛いなー」
「本当に心配」
「浅野君も？」
「ケガ人が多いなぁ。マジで心配になる」
「大したことないといいんだけど」
このタイミングで離脱となれば、序列を覆しての“W杯逆転選出”は絶望的だ。軽傷であるのを祈りたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「韓国は１人だけ、日本はなんと７人」「衝撃だ」25年のU-20アジアベスト11、日本の“１人勝ち”に韓メディアが唖然！
そんななか、また悲しいニュースがもたらされた。スペインメディア『Ultima Hora』が、マジョルカの日本代表FW浅野拓磨が、２月２日のセビージャ戦で受傷したと報じたのだ。
「浅野はセビージャ戦で負傷し、メディカル検査を受ける必要がある。この日本人選手は55分間プレーし、新たなハムストリングの筋肉損傷を負った可能性がある」
W杯戦士の負傷報道が駆け巡ると、インターネット上では次のような声が上がった。
「えっ...拓磨またハムやったの...？マジかぁ...」
「辛いなー」
「本当に心配」
「浅野君も？」
「ケガ人が多いなぁ。マジで心配になる」
「大したことないといいんだけど」
このタイミングで離脱となれば、序列を覆しての“W杯逆転選出”は絶望的だ。軽傷であるのを祈りたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「韓国は１人だけ、日本はなんと７人」「衝撃だ」25年のU-20アジアベスト11、日本の“１人勝ち”に韓メディアが唖然！