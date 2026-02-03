奈良競輪場のG3「春日賞争覇戦」が開幕する。注目は12R特選だ。

難解な一戦。松井が単騎になったこともあり、取鳥の先制が有力か。3車の利を生かして果敢に攻めれば、巧者小倉が別線をブロックして鋭く差す。中四国を追走する小川勇も圏内。松井は好位置を確保して捲り勝負。菅田はS班阿部に託す。三谷兄弟の連弾も十分。

＜1＞松井宏佑 和歌山記念はバンクが重かったけど力を出し切れた。前回（広島）が良くなかったので、強めの練習をしてきた。直前のタイムも悪くなかった。バンクのイメージはいい。単騎で。

＜2＞三谷将太 車輪に悩んでいる。G1より、ここに向けてしっかり仕上げてきた。（三谷）竜生へ。

＜3＞阿部拓真 いわき平での合宿や北日本地区の合宿など濃い練習ができた。S班として強い走りというか、S班として強くなっていきたい。結果も求めていきたい。自分で。

＜4＞小倉竜二 前回の欠場は体調不良。練習はやってきた。取鳥君へ。

＜5＞菅田壱道 ずっと流れがいいまま走れている。12月、1月はダービーの（初日）特選も懸かっていたので結構、気持ちを強く持って走った。気持ちをつくり直してきた。奈良は好きなバンク。阿部君。

＜6＞三谷竜生 （近況は）悪い着もあるけど気にしてない。石垣島での支部合宿にも参加して調子はいい。自力勝負。

＜7＞小川勇介 前回は自力選手のおかげ。（競輪祭の落車で）痛みはあるけど徐々に良くなっている。次のG1に向けて上げている段階。中四国へ。

＜8＞取鳥雄吾 立川ではしっかり仕掛けることができた。前回は昼田（宗一郎）君のおかげ。練習でやれることはやってきた。自力で。

＜9＞高橋築 立川の後にぎっくり腰になって、前回はその中での結果。普通に練習はできた。奈良はいいイメージ。自分で。