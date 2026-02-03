NY株式4日（NY時間14:14）（日本時間04:14）
ダウ平均　　　49320.63（+79.64　+0.16%）
ナスダック　　　22827.98（-427.21　-1.84%）
CME日経平均先物　54420（大証終比：-100　-0.18%）

欧州株式4日終値
英FT100　 10402.34（+87.75　+0.85%）
独DAX　 24603.04（-177.75　-0.72%）
仏CAC40　 8262.16（+82.66　+1.01%）

米国債利回り
2年債　 　3.557（-0.012）
10年債　 　4.274（+0.008）
30年債　 　4.916（+0.022）
期待インフレ率　 　2.353（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.859（-0.032）
英　国　　4.546（+0.029）
カナダ　　3.435（0.000）
豪　州　　4.866（+0.032）
日　本　　2.247（-0.010）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.30（+2.09　+3.31%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4953.70（+18.70　+0.38%）

ビットコイン（ドル）
73392.50（-2747.98　-3.61%）
（円建・参考値）
1151万0880円（-430993　-3.61%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ