ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は再びプラス圏へ ナスダックは１．８％の大幅安
NY株式4日（NY時間14:14）（日本時間04:14）
ダウ平均 49320.63（+79.64 +0.16%）
ナスダック 22827.98（-427.21 -1.84%）
CME日経平均先物 54420（大証終比：-100 -0.18%）
欧州株式4日終値
英FT100 10402.34（+87.75 +0.85%）
独DAX 24603.04（-177.75 -0.72%）
仏CAC40 8262.16（+82.66 +1.01%）
米国債利回り
2年債 3.557（-0.012）
10年債 4.274（+0.008）
30年債 4.916（+0.022）
期待インフレ率 2.353（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.859（-0.032）
英 国 4.546（+0.029）
カナダ 3.435（0.000）
豪 州 4.866（+0.032）
日 本 2.247（-0.010）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.30（+2.09 +3.31%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4953.70（+18.70 +0.38%）
ビットコイン（ドル）
73392.50（-2747.98 -3.61%）
（円建・参考値）
1151万0880円（-430993 -3.61%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
