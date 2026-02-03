鳴門ボートのG1「四国地区選手権」は最終日。12Rで優勝戦を迎える。主役は山田祐也だ。

菅のセッティング、進入が最初の注目点だ。「エンジンがいいんで、内仕様にも外仕様にも反応してくれます」と語る。準優の強力出足を見ていれば、枠なり2コースでも優勝は狙えるだろう。チルト3の発表でもあれば、激アツだが。

いずれにしろ軸は山田祐で揺るぎない。準優は差されたと思った瞬間、猛烈に舟が返ってきた。この強出足があるなら、スタートに集中するだけで結果はついてくる。田村はやや気配が甘いので、3番手評価は抜群のレース足を誇る三嶌にした。外2艇は展開待ちだ。

＜1＞山田祐也 微調整しかしていません。出足がいいですね。伸びはいい人と比べると劣勢だけど、スリット同体なら対応できます。

＜2＞菅章哉 バランスが取れています。中田（元泰）選手と合わせて直線も一緒くらい。エンジンがいい。調整に反応してくれます。

＜3＞田村隆信 ◎が付く足はないです。しいて言えば鳴門適性が◎。1番（三嶌）と2番（西丸）には出て行かれていました。エンジンは悪いなりに、目いっぱいは引き出せています。

＜4＞三嶌誠司 コーナーがよくて乗りやすいです。伸びは特化している人に比べると分が悪いです。総合的に余裕がありますね。

＜5＞片岡雅裕 足はバランスが取れて悪くないです。ここまで来るとみんなと一緒くらいです。スタートはある程度は見えています。

＜6＞秋山広一 うまく調整を合わせられました。乗り心地、ターン足がいいですね。これで十分です。