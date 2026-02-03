ボートレース住之江のG1「第69回近畿地区選手権競走」は2日目を迎える。注目は12Rドリーム2ndだ。

絶好枠の上條で文句なし。新ペラとあって煮詰めていくのにまだ時間はかかりそうだが、それでも水準の気配は十分。インからビシッと踏み込めば誰も追いつけない。エース機が相棒の稲田もまだ完全には出し切れていない状況。握って次位キープか。中島が的確なハンドルで好位につける。山崎もシャープに切り込んで連争いへ。今垣光太郎の欠場で繰り上がった守田、遠藤は連穴までの評価。

＜1＞上條暢嵩 新ペラからガッツリ叩いたけど、もう少ししっかり叩きたい。でも、行き足は良さそうでした。

＜2＞遠藤エミ 1マークは私の判断ミス。足は別に悪くないです。ただ、出足は展示から重すぎる。

＜3＞稲田浩二 後半は起こしで遅れました。それに前半の方が良かった。特別にいいということもない。

＜4＞中島孝平 足は全体的にいい。ムチャクチャいいわけではないけど、しっかり中堅はある。

＜5＞山崎郡 足自体はまあまあ悪くないけど、正直まだ合わせ切れていない。もっと出てもいい。

＜6＞守田俊介 ペラと部品交換をして大正解。スタートの足が前検よりマシになった気がします。