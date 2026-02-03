22年の入団当初から、重心が低く、相手の裏を取って抜き去るドリブルは唯一無二の武器だった。それをいかに試合で生かせるか。MFシマブク・カズヨシ（26）は2年間、期限付き移籍したJ2藤枝で追求し続けた。

ウイングバックを任された藤枝で移籍1年目の24年はドリブルにこだわり過ぎ、自陣の低い位置で奪われるなどミスが多かった。試合を重ねながら試行錯誤し、2年目の昨季はビルドアップを向上させ、高い位置で特長を出すことを徹底した。

仕掛ける位置の変更が功を奏した。「（ボールを）失っても場所は高い。取られても切り替えて（奪い返して）攻撃ができた」と強調。ドリブルの技術、やり方に大きな変化はないが「落ち着きが出た。取られる回数が少なくなった」と成長を実感する。

硬い体を柔らかくするためのストレッチや自重での筋力トレーニングを続け、この2年は大きなケガもなく、DFに囲まれても突破できる力強さが増した。キャンプでは課題の守備について新任の平岡宏晃ヘッドコーチから指導を受け「細かく説明してもらって体で覚えている」と手応えをにじませる。

5ゴール、5アシストが今季の目標だ。「成長した姿を見せたい」。果敢に仕掛けてチームの切り札となる。

（西巻 賢介）

◇シマブク・カズヨシ 1999年7月29日生まれ、ペルー出身の26歳。サイドハーフ、ウイングバック。浦和ユースから新潟医療福祉大を経て22年に新潟に加入。昨季は藤枝で35試合に出場して1得点。21年に日本国籍取得。背番号は17。1メートル66、67キロ。利き足は右。