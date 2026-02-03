ボートレースとこなめのG1「第71回東海地区選手権競走」が開幕する。注目は12R「1stドリーム」だ。

池田浩なら本番までにインから先マイできる状態にしてくる。走り慣れた地元水面も味方につけ、押し切りを図る。坪井は決め差しで挑戦。池田浩が少しでも失敗すれば勝機もありそう。平本はセンターから握り込んで差し場を見つけたい。昨年大会覇者の井口は4カド戦に持ち込んで臨機応変に対応していく。

＜1＞池田浩二 よろしくないです。特訓で下がるし起きてこない。やばいという香りがしますね。いろいろやってみます。部品交換も考えます。

＜2＞坪井康晴 正直、分からなかったけど、特訓では深谷選手が伸びていた感じで他とは一緒くらい。ペラを自分の格好にして合わせていきたい。

＜3＞平本真之 気温が高くなったせいか、重さを感じた。伸びはそこまで気にならない感じだったけど、行き足が鈍かった。ペラで改善していきたい。

＜4＞井口佳典 悪くない。下がることはなかった。ペラはまだ確認した程度。自分の中では数字以上の体感がある。しっかり合わせていきたい。

＜5＞深谷知博 モーターは評判ほど悪い感じは班の中ではしなかった。何もしていないけど、下がったりはしていなかった。ペラはまだ合い切っていない。

＜6＞前田滉 ペラは好きな形だったし、そのまま行って悪くなかった。下がることはないし、乗っていて違和感もなかった。そのまま行ってもいいかな、という感じ。