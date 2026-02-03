TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前4時25分に、なだれ注意報を福井市、敦賀市、大野市、勝山市、あわら市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、美浜町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】福井県・福井市、敦賀市、大野市、勝山市、あわら市、坂井市などに発表（雪崩注意報） 5日04:25時点

福井県では、5日までなだれに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■福井市
□なだれ注意報【発表】
　5日にかけて注意

■敦賀市
□なだれ注意報【発表】
　5日にかけて注意

■大野市
□なだれ注意報【発表】
　5日にかけて注意

■勝山市
□なだれ注意報【発表】
　5日にかけて注意

■あわら市
□なだれ注意報【発表】
　5日にかけて注意

■坂井市
□なだれ注意報【発表】
　5日にかけて注意

■永平寺町
□なだれ注意報【発表】
　5日にかけて注意

■池田町
□なだれ注意報【発表】
　5日にかけて注意

■南越前町
□なだれ注意報【発表】
　5日にかけて注意

■美浜町
□なだれ注意報【発表】
　5日にかけて注意