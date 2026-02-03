【なだれ注意報】福井県・福井市、敦賀市、大野市、勝山市、あわら市、坂井市などに発表（雪崩注意報） 5日04:25時点
気象台は、午前4時25分に、なだれ注意報を福井市、敦賀市、大野市、勝山市、あわら市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、美浜町に発表しました。
福井県では、5日までなだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■福井市
□なだれ注意報【発表】
5日にかけて注意
■敦賀市
□なだれ注意報【発表】
5日にかけて注意
■大野市
□なだれ注意報【発表】
5日にかけて注意
■勝山市
□なだれ注意報【発表】
5日にかけて注意
■あわら市
□なだれ注意報【発表】
5日にかけて注意
■坂井市
□なだれ注意報【発表】
5日にかけて注意
■永平寺町
□なだれ注意報【発表】
5日にかけて注意
■池田町
□なだれ注意報【発表】
5日にかけて注意
■南越前町
□なだれ注意報【発表】
5日にかけて注意
■美浜町
□なだれ注意報【発表】
5日にかけて注意