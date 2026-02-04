手持ち服 → 一気に垢抜ける！【ZARA】大人の即戦力♡「レイヤードアイテム」

コーデがマンネリ気味……。そんなときには、プラスワンで即垢抜けそうなレイヤードアイテムを重ねてみて。華やかなキャミやレーススカートを取り入れれば、コーデのマンネリを打破できそうです。今回は【ZARA（ザラ）】から、上品デザイン & 上品素材のアイテムをご紹介します。

華やかなレースがアクセントになるキャミ

【ZARA】「ZW COLLECTION レーストリムキャミソールトップス」\7,990（税込）

レースがあしらわれた華やかなデザインのキャミは、手持ちのシャツやタートルネックなど薄手トップスに重ねるだけで、着こなしが垢抜けそう。個性的なアシンメトリーヘムも、アクセントになってくれます。カラーは、ブラウン・ブラック・ミンクの上品な3色。

上品さを格上げするサテンのスカート

【ZARA】「サテン地レースコンビミニスカート」\5,990（税込）

リッチな光沢感のあるサテンスカート。レースがあしらわれたエレガントなデザインに深みのあるネイビーブルーも相まって、きれい見えが狙えそうです。パンツにプラスワンすれば、華やかな今っぽコーデを楽しめるかも。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M