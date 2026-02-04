《新作》チーズケーキ好き集合ー！！【ローソン】ビジュも可愛い♡「いちごスイーツ」

甘さの中に、ほんのりとした優しい酸味が感じられるチーズ系スイーツ。最近では、チーズとさまざまな素材を組み合わせた商品も登場し、選ぶ楽しさが広がっています。そこで今回は、季節感もバッチリな、いちごとチーズを使った【ローソン】の新作スイーツに注目しました。カフェタイムをおしゃれに演出してくれる、新作「いちごスイーツ」をご紹介します。

華やかでキュート！ 気分があがるご褒美スイーツ

粉糖をまとった赤いいちご、ピンクのクレープ生地、白いホイップクリームの組み合わせに、見ているだけでもテンションアップ！ 可愛いがギュッと詰まった「いちごとチーズケーキのクレープ」は\346（税込）。生地の中にはチーズケーキといちごソース入りで、@oyatsu_panponさんは「食べる箇所によって味わいが変わっていく」と感想を投稿しています。

見た目はベイクドチーズケーキ、でも食感は……？

@nyancoromochi_sweets_blogさんが「ねっとりとろけるような口当たりで甘くてクリーミーな味わい」とコメントしているのは「生ベイクドいちごチーズケーキ」。ローソン公式サイトでは、「ベイクドなのに中はとろけるレア！」と紹介されていました。筆者もさっそくGETしましたが、なめらかなくちどけで甘さは控えめ、ほんのりといちごの酸味が感じられ、手が止まらなくなる美味しさでした。

どちらも期間限定で、今の季節ならではの贅沢なスイーツです。気になった人はさっそく、【ローソン】を覗いてみて！

writer：Reco.N