「可愛くてイロチ買い！」【しまむら】マニアが惚れた「激かわアイテム」

冬服を買い足したいけれど、何を買えばいいか悩んでしまう……という人は、おしゃれさんの購入品を参考にしてみて。今回は【しまむら】マニアが思わずイロチ買いしたという「激かわアイテム」をピックアップ。ハート柄のニットトップスやこなれ感のあるタックパンツなど、プチプラながら主役級のアイテムが登場します！

可愛いをギュッと詰め込んだハート柄トップス

【しまむら】「スカシハートBIGエリPO」\1,969（税込）

ハートの透かし模様が可愛らしく、一点投入でコーデが華やぎそうなニットトップス。@aaa.01569さんは、清楚なホワイトとレディなムードが漂うレッドを「可愛くてイロチ買い」したそう。大きめの襟とパール調のボタンもアクセントになってくれます。前後2WAY仕様になっており、気分に合わせて着られるのも嬉しいところ。

腰まわりがすっきり見えるタック入りパンツ

【しまむら】「TT*AKAツイルタックP」\1,969（税込）

ストンと落ちるワイドストレートシルエットのパンツ。タック入りでウエストまわりはすっきりと見えそうです。ハイウエストタイプなので、美脚見えにも期待大。@chii_150cmさんは、ブラウンとベージュを「どタイプ過ぎてイロチ買いしました」とのこと。

